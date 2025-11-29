AAA Alianzas Puebla Results 11/28/25
Auditorio GNP Seguros
Puebla, Mexico
Commentators: (Jose Manuel Guillen & Roberto Figueroa)
Ring Announcer: Jesus Zuniga
Transcription by Josh Lopez
– Jack Cartwheel vs. Elio LeFleur vs. Chris Carter In A Triple Threat Match. The Winner Becomes Number One Contender For The AAA Cruiserweight Championship
– Lola Vice & Faby Apache vs. Las Toxicas
– Rey Mysterio Segment
– LA Park, Mr. Iguana, Nino Hamburguesa vs. Galeno Del Mal & The LWO In A 6-Man Tag Team Match
– El Hijo Del Vikingo vs. El Grande Americano
