AAA announced today that they will be partnering with Charly Futbol clothing, which will see all soccer teams sponsored by Charly wearing lucha-libre themed jerseys for the upcoming 2022 season of the Liga MX. You can see the announcement, as well as several uniform designs, below.

Nos unimos a la pasión por el Pancracio junto con @CharlyFutbol ⚽️ Conoce los nuevos jerseys edición especial de los equipos de la @LigaBBVAMX #DelRingALaCancha pic.twitter.com/2WSk2BJrif — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) December 1, 2021

¡Querétaro está listo para luchar! 🔥 Cada detalle está hecho para demostrar que somos los más Gallos. Adquiérelo en @CharlyFutbol.#DelRingALaCancha | #OrgulloDeGallo pic.twitter.com/TWXQV8cxQ6 — Gallos Blancos (@Club_Queretaro) December 1, 2021

"Rey Xolo", el más joven y perro de todos 🐕 Su alma gobierna el Mictlán, porque Rey, Xolo hay uno 🔴⚫️ Jersey edición especial: @Xolos X @CharlyFutbol X @luchalibreaaa #DelRingALaCancha pic.twitter.com/oKDK5okhPy — Xolos (@Xolos) December 1, 2021