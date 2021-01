AEW has announced 16 matchups for this Tuesday’s edition of their weekly Youtube episodic, DARK. Check them out below.

-Alan Angels versus Serpentico

-Gunn Clubb versus Mike Verna/Bear Country

-Baron Black versus Matt Sydal

-Peter Avalon versus Angel Fashion

-Rey Fenix versus Aaron Solow

-Danny Limelight versus Fuego Del Sol

-Diamante/Ivelisse versus KiLynn King/Tesha Price

-Shawn Dean/Lee Johnson versus The Acclaimed

-Jungle Boy versus Nick Comoroto

-Nyla Rose versus Alex Gracia

-Sammy Guevara versus Michael Nakazawa

-Scorpio Sky versus Ariel Levy

-Franke Kazarian versus Griff Garrison versus Angelico versus Darius Martin

-Louie Valle versus Brandon Cutler

-Shanna versus Vipress

-Ashley Vox versus Thunder Rosa

This Tuesday on #AEWDark, we have a loaded card with sixteen matches featuring new debuts, returning athletes, and much more!

Watch #AEW Dark Tuesday at 7e/6c via our Official YouTube Channel ➡️ https://t.co/ORePd797wl pic.twitter.com/STAfmS6W7C

— All Elite Wrestling (@AEW) January 2, 2021