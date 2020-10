AEW has announced a stacked 16 matchups for this week’s edition of their weekly Youtube episodic, DARK. Check them out below.

-Christopher Daniels versus Shawn Spears

-Luchasaurus versus Aaron Solow

-Brandi Rhodes versus KiLynn King

-Shawn Dean versus Matt Sydal

-Diamante/Ivelisse versus Kenzie Paige/Skyler Moore

-Jungle Boy versus KTB

-Jack Evans versus Frankie Kazarian

-Sonny Kiss versus Rey Fenix

-Penta El Zero M versus QT Marshall

-Griff Garrison/Brian Pillman Jr. versus The Butcher and The Blade

-Alan Angels (5) versus Adam Priest

-Fuego Del Sol versus Scorpio Sky

-Ricky Starks versus David Ali

-D3/Baron Black/Louie Valle versus The Dark Order

-Wardlow versus Vinny Pacifico