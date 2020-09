AEW has announced this Tuesday’s lineup for their Youtube series DARK. Check it out below.

-Dark Order versus Private Party/Gunn Club

-The Butcher and The Blade versus Daniel Garcia/Kevin Blackwood

-Maxx Stardom/Dontae Smiley versus Best Friends

-Brian Cage versus Megabyte Ronnie

-Colt Cabana versus QT Marshall

-Jessy Sorensen versus Will Hobbs

-Penelope Ford versus Dani Jordyn

-Red Velvet versus Brandi Rhodes

-Santana & Ortiz versus Griff Garrison/Brian Pillman Jr.

-Skyler Moore/Rache Chanel versus Diamante/Ivelisse

-Brandon Cutler versus Peter Avalon