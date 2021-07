AEW has announced 17-matchups for this evening’s edition of their weekly Youtube series Dark, which includes Eddie Kingston, The Dark Order, The Pinnacle, and more top stars in action. Check it out below.

-Ryan Nemeth versus Wheeler Yuta

-Will Allday/Jasoh Hotch/Chandler Hopkins/Dean Alexander versus Dark Order

-Ashley Vox versus Red Velvet

-Marko Stunt/Fuego Del Sol versus Ryzin/Baron Black

-Bear Bronson versus Big Trouble Bishop

-Carlie Bravo versus Matt Sydal

-Varsity Blonds versus Chad Lennex/Zachariah

-Eddie Kingston/Penta El Zero M versus Chaos Project

-Wardlow/Shawn Spears versus Hunter Knott/Rosario Grillo

-Jack Evans versus Mike Sydal

-Tay Conti versus KiLynn King

-Abadon versus Natalia Markova

-Angelico versus Prince Kai

-Lance Archer versus Ryan Mantell

-QT Marshall/Aaron Solow versus TNT

-The Blade versus Tre Lamar

-Kris Statlander versus Viva Van