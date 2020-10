AEW has announced 15 matchups for tomorrow’s edition of their weekly Youtube series, DARK. Check it out below.

-Diamante/Ivelisse versus Savannah Evans/KiLynn King

-Peter Avalon versus Brandon Cutler

-Top Flight versus Dark Order

-Anna Jay versus Katalina Perez

-Ricky Starks versus VSK

-Sonny Kiss versus Aaron Solow

-Danny Limelight/Jersey Muscle versus Jurassic Express

-Alex Chamberlain versus Darby Allin

-SCU versus The Hybrid 2

-10 from the Dark Order versus Sean Maluta

-Brian Cage versus Fuego Del Sol

-Lee Johnson versus Matt Sydal

-Best Friends versus Max Caster/Anthony Bowens

-Will Hobbs versus Nick Comoroto

-Hikaru Shida versus Leyla Hirsch