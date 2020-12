AEW has announced a stacked lineup for their weekly Youtube show, Dark. Check out the match listing below.

– The Acclaimed (Anthony Bowens & Max Caster) vs. Louie Valle & Mike Magnum.

– Anna Jay vs. Dani Jordyn.

– Baron Black vs. Brandon Cutler.

– Brian Cage vs. VSK.

– Chaos Project (Luther & Serpentico) vs. Best Friends (Chuck Taylor & Trent) (w/Orange Cassidy).

– Sotheara Chhun vs. Ricky Starks (w/Powerhouse Hobbs).

– The Dark Order (Evil Uno & Stu Grayson) vs. Bear Country (Bear Boulder & Bear Bronson).

– Shawn Dean & Fuego del Sol vs. The Jurassic Express (Jungle Boy & Luchasaurus) (w/Marko Stunt).

– Sonny Kiss & Joey Janela vs. Sean Maluta & Ryzin.

– Kaci Lennox vs. Ivelisse (w/Diamante).

– Danny Limelight vs. Matt Sydal.

– Hikaru Shida vs. KiLynn King.

– Skyler Moore vs. Leva Bates.

– Tay Conti vs. Freya States.