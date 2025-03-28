“The Icon” is coming to a town near you!
On Friday, a full list of dates and locations for the second set of Sting’s final convention appearances in full character were released.
JANUARY 31 – WRESTLECON – INDIANAPOLIS, IN
FEBRUARY 8 – MEGACON – ORLANDO, FL
FEBRUARY 15 – FOR THE LOVE OF WRESTLING – MANCHESTER U.K.
MARCH 8 – LEXINGTON COMIC & TOY CON – LEXINGTON, KY
MARCH 15 – PERMIAN BASIN COMIC CON – MIDLAND, TX
APRIL 5 – ASTRONOMICON – YPSILANTI, MI
APRIL 6 – SC COMIC CON – GREENVILLE, SC
APRIL 19 – WRESTLECON – LAS VEGAS, NV
APRIL 20 – WRESTLECON – LAS VEGAS, NV
APRIL 27 – HUNTSVILLE EXPO – HUNTSVILLE, AL
MAY 3 – HEART OF TEXAS COMIC CON – WACO, TX
MAY 4 – PANDORA’S BOX – LAFAYETTE, NJ
MAY 24 – GALAXYCON OKC – OKLAHOMA CITY, OK
MAY 31 – ARIZONA COLLECTORS EXPO – PHOENIX, AZ
JUNE 28 – WRESTLEVERSE FEST – KANSAS CITY, MO
JULY 25 – BIG TIME WRESTLING CHARLOTTE, NC
AUGUST 2 – WRESTLECON – EAST RUTHERFORD, NJ
AUGUST 9 – MADISON COMIC EXPO – MADISON, WI
AUGUST 15 – MONSTER-MANIA CON – CHERRY HILL, NJ
AUGUST 30 – WRESTLEVERSE FEST – CHATTANOOGA, TN
SEPTEMBER 13 – HORRORHOUND WEEKEND – CINCINNATI, OH
SEPTEMBER 20 – HOUSTON CELEBRITY COMIC CON – HOUSTON, TX
OCTOBER 4 – SPOOKALA – TAMPA, FL
OCTOBER 11 – COMIC CON SCOTLAND – EDINBURGH SCOTLAND
NOVEMBER 8 – TWIN CITIES CON – MINNEAPOLIS, MN
NOVEMBER 9 – RHODE ISLAND COMIC CON – PROVIDENCE, RI
DECEMBER 20 – WRESTLEVERSE FEST – PITTSBURGH, PA
The second set of dates for Stings last convention tour!
For my NorthEast folks get ready🦂 pic.twitter.com/BrjaMsqE7V
— Kimmy (@kimmy_sokol) March 28, 2025