WWE TLC takes place on December 20, 2020 at Tropicana Field in St. Petersburg, Florida.

Here are the early betting odds for the show, courtesy of BetOnline:

Drew McIntyre (c) vs AJ Styles

Drew McIntyre -600 (1/6)

AJ Styles +350 (7/2)

Roman Reigns (c) vs Kevin Owens

Roman Reigns -2000 (1/20)

Kevin Owens +650 (13/2)

Sasha Banks (c) vs Carmella

Sasha Banks -350 (2/7)

Carmella +225 (9/4)

Bray Wyatt vs Randy Orton

Bray Wyatt -300 (1/3)

Randy Orton +200 (2/1)

Shayna Baszler & Nia Jax (c) vs Asuka & Lana

Asuka & Lana -120 (5/6)

Shayna Baszler & Nia Jax -120 (5/6)