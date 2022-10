AAA will hold its Triplemania XXX Chapter 3 event tonight that will air live on FITE TV at 9 p.m. EST.

AEW’s Pentagon Jr, Rey Fenix, Brian Cage and more are in action. Here is the card:

*Ruleta de la Muerte Tournament Final: Pentagon Jr. vs. Villano IV – Loser Loses Mask.

*Mega Campeonato AAA Hijo del Vikingo vs. Rey Fenix.

*Pagano vs. Cibernetico – Hair vs. Hair.

*AAA Reina de Reinas Champion Taya Valkyrie vs. NWA Women’s Champion Kamille.

*AAA Trios Champions Sanson & Cuatrero & Forastero vs. Psycho Clown & Laredo Kid & Bandido vs. John Hennigan & Brian Cage & Sam Adonis.

*Dragon Lee & Dralistico vs. Arez & Willie Mack vs. Myzteziz & Komander vs. Latigo & Toxin.

*Copa Bardahl Triplemania (Royal Rumble Rules) with Aerostar, Black Taurus, Sexy Star, Chessman, Nino Hamburguesa, Mr. Iguana, Lady Shani, Flip Gordon, Diva Salvaje and more.

*Marvel Lucha Libre: Team Leyenda America vs. Team Terror Purpura.