Below is the final card for Friday’s ROH 19th Anniversary Show, which will air on PPV, as well as FITE TV. The show is being held from Baltimore and will take place in front of zero fans due to COVID-19 precautions.
ROH WORLD TITLE MATCH
CHAMPION RUSH vs. JAY LETHAL
GRUDGE MATCH JAY BRISCOE vs. EC3
ROH WORLD TELEVISION TITLE MATCH
KENNY KING (DEFENDING THE TITLE FOR DRAGON LEE) vs. TRACY WILLIAMS
UNSANCTIONED MATCH
MATT TAVEN vs. VINCENT
ROH PURE TITLE MATCH CHAMPION JONATHAN GRESHAM vs. DAK DRAPER
ROH WORLD TAG TEAM TITLE MATCH CHAMPIONS LA FACCIÓN INGOBERNABLE’S KENNY KING & BESTIA DEL RING (SUBSTITUTING FOR DRAGON LEE) vs. THE FOUNDATION’S TRACY WILLIAMS & RHETT TITUS
DALTON CASTLE vs. JOSH WOODS (w/SILAS YOUNG)
MARK BRISCOE vs. FLIP GORDON
AIRING ON HOUR ONE:
ROH WORLD SIX-MAN TAG TEAM TITLE MATCH
CHAMPIONS SHANE TAYLOR & SOLDIERS OF SAVAGERY (MOSES & KAUN) vs. MEXISQUAD (BANDIDO, FLAMITA & REY HORUS)
FOUR CORNER SURVIVAL MATCH
DANHAUSEN vs. ELI ISOM vs. BRIAN JOHNSON vs. LSG