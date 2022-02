New Japan Pro Wrestling has released the final card for the March 1st 50th Anniversary event from the historic Nippon Budokan venue. Check it out below.

FINAL CARD:

-Kazuchika Okada/Hiroshi Tanahashi/Tatsumi Fujinami versus Minoru Suzuki/Zack Sabre Jr./Yoshiaki Fujiwara

-Hirooki Goto/YOSHI-HASHI versus Master Wato/Ryusuke Taguchi

-Shiro Koshinaka/Toru Yano/Tomohiro Ishii/Tomoaki Honma/Togi Makabe versus Tetsuya Naito/Shingo Takagi/BUSHI/SANADA/Hiromu Takahashi

-Yuji Nagata/Satoshi Kojima/Hiroyoshi Tenzan/Kota Ibushi versus Aaron Henare/Jeff Cobb/Great-O-Khan/Will Ospreay

-El Lindaman/T-Hawk/CIMA versus El Desperado/Yoshinobu Kanemaru/DOUKI

-Minoru Tanaka/TAKA Michinoku/Taichi versus Bad Luck Fale/Taiji Ishimori/El Phantasmo

-Ryohei Oiwa/YOH/Tiger Mask versus EVIl/SHO/Yujiro Takahashi