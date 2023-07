AAA will hold its Triplemania: Tijuana event tonight, which will air live on FITE TV at 7 p.m. EST.

AAA Mega Champion El Hijo del Vikingo vs. Kenny Omega will headline the show. Here is the card:

AAA Mega Champion El Hijo del Vikingo with Don Callis vs. Kenny Omega

LA Park & Rush vs. Sam Adonis & Psycho Clown in the Guerra de Rivalidades tournament. The losing team will wrestle in a mask vs. hair match at Triplemania: Mexico City next month.

Pentagon Jr & Laredo Kid vs. QT Marshall & Taurus in a Lucha de Ambulancia match

Team Chilango (Dana, Argenis, Chessman, & Negro Casas) w/Aczino vs. Team Baja (Nicho el Millionario, Damian 666, Rey Horus, & Xtreme Tiger) w/UFC Flyweight Champion Brandon Moreno

Aramis, Jack Evans & Vampiro vs. Pagano, Bestia 666 & Mega Wolf

Sexy Star, Lady Shani, & Dalys vs. Kamille, Viva Van, & Natalia Markova

Copa Triplemania entrants: Willie Mack, Mr. Iguana, Jack Cartwheel, La Hiedra, Flammer, Myzteziz, Luchador Sorpresa, Puma King, Nino Hamburguesa, Dinamico, & Gringo Loco