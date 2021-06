AEW has announced four more matchups for tonight’s edition of DARK: ELEVATION on Youtube, rounding out the card to 12 exciting bouts. Check out the full lineup below.

-Eddie Kingston/Penta El Zero Miedo versus Fuego Del Sol/Vary Morales

-Baron Black/Tamilian Vineesh versus The Acclaimed

-Wardlow/Shawn Spears versus Ryzin/Kal Herro

-Matt Sydal versus Jack Evans

-Robyn Renegage versus Jade Cargill

-Jungle Boy versus Cezar Bononi

-Nyla Rose versus Delmi Eno

-Royce Isaacs/Jorel Nelson versus FTR

-Matt Hardy versus Jora Joh

-Darien Bengston versus Powerhouse Hobbs

-Kris Statlander versus Renee Michelle

-Varsity Blonds versus Bums R’Us