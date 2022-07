The Lucha Libre AAA promotion in Mexico has announced the full card for its Verano de Escandalo event.

Among the matches on the card will be Pentagon Jr., Rey Fenix & Taya Valkyrie vs. Hijo del Vikingo, Chik Tormenta & Black Taurus. Here is the lineup for the show that takes place on August 5th.

— Pentagon Jr., Rey Fenix & Taya Valkyrie vs. Hijo del Vikingo, Chik Tormenta & Black Taurus.

— NGD (Cuatrero, Forastero & Sanson) (c) vs. La Empresa (Sam Adonis, DMT Azul & Puma King).

— Psycho Clown, Charly Manson & Pagano vs. Los Vipers (Abismo Negro Jr, Psicosis II & Cibernetico).

— Hijo del Tirantes vs. Lady Shani.

— Laredo Kid vs. Johnny Caballero vs. Willie Mack vs. Bandido.

— Mr. Iguana, Nino Hamburguesa & Aramis (w/Microman) vs. Dulce Gardenia, Diva Salvaje & Jessy Ventura.