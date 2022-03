New Japan Pro Wrestling has announced the full lineup for the March 27th New Japan Cup finals from Osaka, which features Tetsuya Naito and Zack Sabre Jr. in the tournament finals. Check out the full lineup below.

-Tetsuya Naito vs Zack Sabre Jr. New Japan Cup finals

-Hiromu Takahashi/Shingo Takagi vs. Dick Togo/EVIL

-Hirooki Goto/YOSHI-HASHI/Togi Makabe/Tomoaki Honma vs. United Empire

-TAKA Michinoku/El Desperado vs. SHO/Yujiro Takahashi

-Kosei Fujita vs. BUSHI

-G.O.D./Jado/Master Wato/Ryusuke Taguchi vs. Bad Luck Fale/Chase Owens/GEDO/El Phantasmo/Taiji Ishimori

-YOH/Tomohiro Ishii/Toru Yano vs. Taichi/Minoru Suzuki/Yoshinobu Kanemaru

-Kazuchika Okada/Hiroshi Tanahashi/Satoshi Kojima/Tiger Mask vs. STRONGHEARTS