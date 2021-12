New Japan Pro Wrestling has announced the full card for the Best of the Super Juniors and World Tag League Finals, which take place this Wednesday from Ryogoku Sumo Hall in Japan. Check it out below.

-Hiromu Takahashi versus YOH BOSJ Finals

-EVIL/Yujiro Takahashi versus Hirooki Goto/YOSHI-HASHI World Tag League Finals

-Shingo Takagi/Bushi versus Kazuchika Okada/Robbie Eagles

-Tetsuya Naito/SANADA versus Great-O-Khan/Jeff Cobb

-Yuji Nagata/Satoshi Kojima/Hiroyoshi Tenzan/Hiroshi Tanahashi versus Guerillas of Destiny/Bad Luck Fale/Chase Owens

-Master Wato/Tomoaki Honma/Togi Makabe/Toru Yano versus Yoshinobu Kanemaru/El Desperado/Taichi/Zack Sabre Jr.

-Ryohei Oiwa/Tiger Mask versus Taiji Ishimori/El Phantasmo

-Kosei Fujita/Yuto Nakashima/Ryusuke Taguchi versus DOUKI/TAKA Michinoku/Minoru Suzuki