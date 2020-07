Full Card Revealed For NJPW’s New Japan Cup Finals

New Japan Pro Wrestling has announced the full card for the July 11th New Japan Cup finals, which will feature Kazuchika Okada and EVIL battling in the main event to earn a future shot at double-champion Tetsuya Naito. Check it out below.

-Tomhiro Ishii/Toru Yano/SHO versus Shingo Takagi/Hiromu Takahashi/Tetsuya Naito

-Hiroshi Tanahashi/Kota Ibushi/Yuji Nagata/Ryusuke Taguchi versus Taichi/El Desperado/Zack Sabre. Jr./Minoru Suzuki

-SANADA/BUSHI versus Yujiro Takahashi/Taiji Ishimori

-Master Wato versus DOUKI

-Satoshi Kojima/Hiroyoshi Tenzan versus Gabriel Kidd/Hirooki Goto

-Tomoaki Honma/Togi Makabe versus Yuya Uemura Yota Tsuji

-Kazuchika Okada versus EVIL New Japan Cup Finals