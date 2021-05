AEW has announced the following lineup for tonight’s episode of their weekly Youtube series, DARK, which includes Kris Statlander, Brian Pillman Jr., NJPW’s Ren Narita, and more in action. Check out the full set of matchups below.

-Diamante versus Kris Statlander

-Matt Sydal versus Marty Casaus

-Luther versus Brian Pillman Jr.

-Griff Garrison versus Deonn Russman

-Royce Isaacs versus Ren Narita

-Adrian Alanis versus Nick Comoroto

-Chuck Taylor versus Aaron Rourke

-Cezar Bononi versus Marko Stunt

-Powerhouse Hobbs versus Dean Alexander

-Jazmin Allure/Vertvixen versus Red Velvet/Big Swole

-Nyla Rose versus Reka Tehaka

-Sonny Kiss versus Serpentico

-The Dark Order versus Tamilian Vineesh/Duncan Mitchell

-Falco versus Dante Martin

-Kal Jak versus Danny Limelight

-Ryzin versus 10