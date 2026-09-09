The track list has arrived.
WWE Superstar Joe Hendry has shared new details on his upcoming album “Beyond Belief” in a new video released via social media on Wednesday morning.
Scheduled to be released on October 5, the following tracks are scheduled for Joe Hendry’s debut WWE album:
- * “Give Joe Hendry Every Single Belt”
* “If I Can’t Have Joe Hendry”
* “If You Don’t Love Joe Hendry”
* “Everybody Else”
* “Tables, Ladders & Chairs”
* “Highland Cows”
* “Fire Logan Paul”
10.5.2026
BEYOND BELIEF
Your ears will never be the same 🔥@wwe @wwemusic pic.twitter.com/UfZ6vGpatc
— Joe Hendry (@joehendry) September 9, 2026