AAA has released the Heroes Inmortales lineup.

The show takes place on October 9th at Coliseo La Concordia. Below is the announced lineup:

AAA World Tag Team Championships: Lucha Brothers (c) (Rey Fenix & Pentagon Jr.) vs. Laredo Kid & Hijo del Vikingo

Steel Cage Match: Psycho Clown, Monster Clown & Murder Clown vs. Puma King, Sam Adonis & DMT Azul

Tito Santana, Carta Brava Jr. & Mocho Cota Jr. vs. El Cuatrero, Sansón & Forastero

Copa Antonio Peña: Pimpinela Escarlata vs. Mamba vs. Aerostar vs. Sexy Star vs. Dave The Clown vs. Keyra vs. Villano III Jr. vs. Arez vs. Argenis

Pagano, Chessman & Lady Shani vs. Abismo Negro Jr., Latigo & Chik Tormenta

AAA World Trios Championships: Rey Escorpion, Taurus & La Hiedra (c) vs. Octagon Jr., Aramis & Myzteziz Jr.

Nino Hamburguesa, Faby Apache & Mr. Iguana vs. Hijo del Tirantes, Parka Negra & Super Fly