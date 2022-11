PWG (Pro Wrestling Guerrilla) holds their DINK event tonight at the Globe Theater in Los Angeles, California. Here is the is card:

PWG World Championship: Daniel Garcia (c) vs. Jonathan Gresham

Lio Rush vs. “Speedball” Mike Bailey

Bandido, Aramis & Komander vs. Arez, Black Taurus & Latigo

Jordynne Grace vs. Masha Slamovich

Dark Order (Evil Uno & Stu Grayson) vs. The Rascalz (Trey Miguel & Myron Reed)

Shane Haste vs. Davey Richards

Titus Alexander vs. Rey Horus