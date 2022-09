The producers have been revealed for the matches that aired on this week’s episodes of WWE Raw and SmackDown, according to Fightful Select:

Raw

– Edge promo: Jamie Noble

– New Day vs. Street Profits vs. Los Lotharios vs. Alpha Academy: Petey Williams & Adam Pearce

– Boujee & Badass vs. Nikki ASH & Doudrop: Molly Holly

– Kevin Owens vs. Austin Theory: Shane Helms

– Rey Mysterio vs. Damian Priest: Jamie Noble

– Bobby Lashley vs. Miz Cage Match: Jason Jordan & Michael Hayes

SmackDown

– Brawling Brutes vs. Imperium: Jason Jordan

– Usos, Solo Sikoa, Sami Zayn, Drew McIntyre promo: Abyss

– Boujee & Badass vs. Toxic Attraction: Kenny Dykstra

– Women’s Top Contender 5-way: Tyson Kidd

– Street Profits & Hit Row vs. Maximum Male Models & Los Lotharios: Adam Pearce

– Alpha Academy & Braun Strowman segment: Jason Jordan

– Drew McIntyre vs.. Solo Sikoa: Abyss