New Japan Pro Wrestling announced earlier this morning the full lineup of matches for both nights of the upcoming Summer Struggle tour in Sapporo, which includes two title bouts. Check it out below.

Night One (July 10th)

-El Desperado versus Taiji Ishimori for the IWGP Junior Heavyweight Title

-SHO/Kazuchika Okada versus Jeff Cobb/Great-O-Khan

-Tomohiro Ishii/YOH versus EVIL/Dick Togo

-Kota Ibushi/Master Wato versus Yuya Uemura/Yota Tsuji

-SANADA/Tetsuya Naito/Shingo Takagi/BUSHI versus Taichi/Zack Sabre Jr./DOUKI/Yoshinobu Kanemaru

Night Two (July 11th)

-Taichi/Zack Sabre Jr. versus Tetsuya Naito/SANADA for the IWGP Tag Team Titles

-Master Wato/Kota Ibushi versus Shingo Takagi/BUSHI

-YOH/Kazuchika Okada versus Jeff Cobb/Great-O-Khan

-Hiroshi Tanahashi/Yota Tsuji versus KENTA/Yujiro Takahashi

-SHO/Yuya Uemura versus El Desperado/Yoshinobu Kanemaru

-Tomohiro Ishii/Ryusuke Taguchi/Rocky Romero versus EVIL/Taiji Ishmori/El Phantasmo