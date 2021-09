New Japan Pro Wrestling issued the following press release announcing the full schedule for this year’s G1 Climax 31, where the winner receives a world title opportunity at the promotion’s biggest show of the year, WrestleKingdom. Check out all of the matchups for both blocks below.

September 18th in Osaka: A-Block

Shingo Takagi versus Tomohiro Ishii

Toru Yano versus KENTA

Great-O-Khan versus Tanga Loa

Zack Sabre Jr. versus Tetsuya Naito

Kota Ibushi versus Yujiro Takahashi

September 19th in Osaka: B-Block

Hiroshi Tanahashi versus Kazuchika Okada

SANADA versus Tama Tonga

Jeff Cobb versus Chase Owens

YOSHI-HASHI versus EVIL

Hirooki Goto versus Taichi

September 23rd in Ota: A-Block

Shingo Takagi versus Zack Sabre Jr.

Kota Ibushi versus Tomohiro Ishii

Tetsuya Naito versus Tanga Loa

KENTA versus Yujiro Takahashi

Toru Yano versus Great-O-Khan

September 24th in Ota: B-Block

Kazuchika Okada versus EVIL

SANADA versus Taichi

YOSHI-HASHI versus Jeff Cobb

Tama Tonga versus Chase Owens

Hiroshi Tanahashi versus Hirooki Goto

September 26th in Kobe: A-Block

Shingo Takagi versus Tetsuya Naito

Kota Ibushi versus Zack Sabre Jr.

Tomohiro Ishii versus KENTA

Toru Yano versus Tanga Loa

Great-O-Khan versus Yujiro Takahashi

September 29th in Korakuen Hall: B-Block

Kazuchika Okada versus YOSHI-HASHI

Hiroshi Tanahashi versus Tama Tonga

Hirooki Goto versus Jeff Cobb

SANADA versus Chase Owens

Taichi versus EVIL

September 30th in Korakuen Hall: A-Block

Shingo Takagi versus KENTA

Tetsuya Natio versus Yujiro Takahashi

Kota Ibushi versus Toru Yano

Zack Sabre Jr. versus The Great-O-Khan

Tomohiro Ishii versus Tanga Loa

October 1st in Shizuoka: B-Block

Hiroshi Tanahashi versus SANADA

Kazuchika Okada versus Hirooki Goto

YOSHI-HASHI versus Taichi

EVIL versus Chase Owens

Jeff Cobb versus Tama Tonga

October 3rd in Nagoya: A-Block

Kota Ibushi versus Shingo Takagi

Tomohiro Ishii versus Zack Sabre Jr.

Tetsuya Naito versus Toru Yano

Tanga Loa versus Yujiro Takahashi

Great-O-Khan versus KENTA

October 4th in Korakuen: B-Block

Kazuchika Okada versus SANADA

Hirooki Goto versus YOSHI-HASHI

Jeff Cobb versus Taichi

EVIL versus Tama Tonga

Hiroshi Tanahashi versus Chase Owens

October 7th in Hiroshima: A-Block

Tetsuya Naito versus KENTA

Tomohiro Ishii versus The Great-O-Khan

Toru Yano versus Shingo Takagi

Zack Sabre Jr. versus Yujiro Takahashi

Kota Ibushi versus Tanga Loa

October 8th in Kochi: B-Block

Kazuchika Okada versus Taichi

Hiroshi Tanahashi versus EVIL

SANADA versus Jeff Cobb

Hirooki Goto versus Chase Owens

YOSHI-HASHI versus Tama Tonga

October 9th in Osaka: A-Block

Tomohiro Ishii versus Tetsuya Naito

Kota Ibushi versus Great-O-Khan

Shingo Takagi versus Tanga Loa

Yujiro Takahashi versus Toru Tano

Zack Sabre Jr. versus KENTA

October 12th in Sendai: B-Block

Hiroshi Tanahashi versus Jeff Cobb

Hirooki Goto versus EVIL

Kazuchika Okada versus Chase Owens

YOSHI-HASHI versus SANADA

Taichi versus Tanga Tonga

October 13th in Sendai: A-Block

Kota Ibushi versus Tetsuya Naito

Shingo Takagi versus The Great-O-Khan

Toru Yano versus Zack Sabre Jr.

KENTA versus Tanga Loa

Yujrio Takahashi versus Tomohiro Ishii

October 14th in Yamagata: B-Block

Kazuchika Okada versus Tama Tonga

Jeff Cobb versus EVIL

Hiroshi Tanahashi versus YOSHI-HASHI

Hirooki Goto versus SANADA

Taichi versus Chase Owens

October 18th in Yokohama: A-Block

Kota Ibushi versus KENTA

Tomohiro Ishii versus Toru Yano

Shingo Takagi versus Yujiro Takahashi

Tetsuya Natio versus Great-O-Khan

Zack Sabre Jr. versus Tanga Loa

October 20th in Budokan Hall: B-Block

Hiroshi Tanahashi versus Taichi

Kazuchika Okada versus Jeff Cobb

Hirooki Goto versus Tama Tonga

YOSHI-HASHI versus Chase Owens

SANADA versus EVIL