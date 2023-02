New Japan Pro Wrestling and CMLL have announced the full lineup for the 2023 Fantasticmania Festival, which takes place over the course of several nights at the end of this month. Full details, including dates, locations, venues, and matchups, can be found below.

February 22nd from Takamatsu City Gymnasium in Takamatsu, Japan

– Yuto Nakashima & Capitán Sicida vs. Gedo & Taiji Ishimori

– Ryohei Oiwa & Magia Blanca vs. DOUKI & Yoshinobu Kanemaru

– YOH, Tiger Mask & Dulce Gardenia vs. Hijo del Villano III, OKAMURA & Bárbaro Cavernario

– Soberano Jr., Kosei Fujita, Master Wato & Ryusuke Taguchi vs. Los Ingobernables de Japon (Tetsuya Naito, Hiromu Takahashi, BUSHI & Titán)

– Rey Cometa, El Desperado & Volador Jr. vs. SHO, Templario & Hechicero

– Hiroshi Tanahashi & Místico vs. Atlantis Jr. & Último Guerrero

February 23rd from KBS Hall in Kyoto, Japan

– Yuto Nakashima & Rey Cometa vs. DOUKI & Yoshinobu Kanemaru

– Gedo & Taiji Ishimori vs. Ryohei Oiwa vs. DOUKI & Capitán Sicida

– Master Wato, Tiger Mask & Dulce Gardenia vs. Hijo del Villano III, OKAMURA & Bárbaro Cavernario

– Kosei Fujita, YOH, Ryusuke Taguchi & Soberano Jr. vs. Los Ingobernables de Japon (Tetsuya Naito, BUSHI, Hiromu Takahashi & Titán)

– El Desperado, Hiroshi Tanahashi & Último Guerrero vs. SHO, Magia Blanca & Hechicero

February 24th from Osaka Municipal Central Gymnasium in Osaka, Japan

– Master Wato, Ryusuke Taguchi & Tiger Mask vs. Gedo, Taiji Ishimori & Hijo del Villano III

– YOH & Capitán Sicida vs. Tetsuya Naito & Hiromu Takahashi

– Kosei Fujita, OKUMURA & Hiroshi Tanahashi vs. SHO, Templario & Bárbaro Cavernario

– El Desperado, Soberano Jr. & Místico vs. DOUKI, Yoshinobu Kanemaru & Hechicero

– Interfaction Tag Tournament First Round Match: Rey Cometa & Dulce Gardenia vs. BUSHI & Titán

– Interfaction Tag Tournament First Round Match: Magia Blanca & Volador Jr. vs. Atlantis Jr. & Último Guerrero

February 26th from Makuhari Messe in Chiba, Japan

– Ryohei Oiwa & Tiger Mask vs. SHO & Hijo del Villano III

– Ryusuke Taguchi, Hiroshi Tanahashi & Bárbaro Cavernario vs. Master Wato, YOH & OKUMURA

– Kosei Fujita & Capitán Sicida vs. Hiromu Takahashi & Tetsuya Naito

– El Desperado, Soberano Jr. & Místico vs. DOUKI, Templario & Hechicero

– Interfaction Tag Tournament – Third Place Playoff: TBD vs. TBD

– Interfaction Tag Tournament Final: TBD vs. TBD

February 27th from Korakuen Hall in Tokyo, Japan

– Kosei Fujita & Rey Cometa vs. DOUKI & Yoshinobu Kanemaru

– Master Wato & Tiger Mask vs. Gedo & Hijo del Villano III

– Capitán Sicida vs. Último Guerrero

– El Desperado, Ryusuke Taguchi & Bárbaro Cavernario vs. Los Ingobernables de Japon (BUSHI, Tetsuya Naito & Hiromu Takahashi)

– Magia Blanca, Dulce Gardenia & Místico vs. OKUMURA, Atlantis Jr. & Hechicero

– Volador Jr. vs. Templario

– CMLL World Welterweight Championship: Titán (c) vs. Soberano Jr.

February 28th from Korakuen Hall in Tokyo, Japan

– Kosei Fujita & Magia Blanca vs. Yuto Nakashima & Capitán Sicida

– Tiger Mask vs. Hijo del Villano III

– Satoshi Kojima, Hiroshi Tanahashi, Ryohei Oiwa & Rey Cometa vs. Los Ingobernables de Japon (Tetsuya Naito, Hiromu Takahashi, BUSHI & Titán)

– Dulce Gardenia vs. OKUMURA

– Soberano Jr. vs. Hechicero

– Master Wato, Bárbaro Cavernario & Último Guerrero vs. Volador Jr., El Desperado & Templario

– Místico vs. Atlantis Jr.