At today’s Power Struggle event New Japan Pro Wrestling released details for their upcoming Best of the Super Juniors 27 tournament, which begins on November 15th and runs through December 11th.

Matches on November 15th:

-Taiji Ishimori versus Hiromu Takahashi

-Yoshinobu Kanemaru versus Master Wato

-El Desperado versus Ryusuke Taguchi

-BUSHI versus SHO

-Robbie Eagles versus DOUKI

Matches on November 18th

-El Desperado versus Hiromu Takahashi

-Taiji Ishimori versus Ryusuke Taguchi

-Master Wato versus Robbie Eagles

-DOUKI versus SHO

-Yoshinobu Kanemaru versus BUSHI

Matches on November 20th

-Yoshinobu Kanemaru versus El Desperado

-Hiromu Takahashi versus BUSHI

-Master Wato versus Ryusuke Taguchi

-Robbie Eagles versus SHO

-DOUKI versus Taiji Ishimori

Matches on November 23rd

-Yoshinobu Kanemaru versus Taiji Ishimori

-SHO versus Ryusuke Taguchi

-El Desperado versus Master Wato

-BUSHI versus Robbie Eagles

-DOUKI versus Hiromu Takahashi

Matches on November 25th

-Taiji Ishimori versus Robbie Eagles

-DOUKI versus Master Wato

-BUSHI versus Ryusuke Taguchi

-El Desperado versus SHO

-Hiromu Takahashi versus Yoshinobu Kanemaru

Matches on November 29th

-Hiromu Takahashi versus Robbie Eagles

-SHO versus Master Wato

-Yoshinobu Kanemaru versus Ryusuke Taguchi

-BUSHI versus Taiji Ishimori

-DOUKI versus El Desperado

Matches on December 2nd

-El Desperado versus Taiji Ishimori

-Hiromu Takahashi versus SHO

-Robbie Eagles versus Ryusuke Taguchi

-BUSHSI versus Master Wato

-DOUKI versus Yoshinobu Kanemaru

Matches on December 5th

-Taiji Ishimori versus Master Wato

-Hiromu Takahashi versus Ryusuke Taguchi

-Yoshinobu Kanemaru versus SHO

-El Desperado versus Robbie Eagles

-BUSHI versus DOUKI

Matches on December 6th

-Taiji Ishimori versus SHO

-Hiromu Takahashi versus Master Wato

-DOUKI versus Ryusuke Taguchi

-Yoshinobu Kanemaru versus Robbie Eagles

-El Desperado versus BUSHI

The finals will be taking place on December 11th.