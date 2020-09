New Japan Pro Wrestling issued the following press release on their company website revealing the full match schedule for this year’s G1 Climax. The annual tournament is wrestled in a round-robin rotation, with the winner getting a shot at the IWGP Heavyweight championship at NJPW’s biggest show of the year, WrestleKingdom.

Check it out below.

September 19th | A Block:

-Kazuchika Okada versus Kota Ibushi

-Shingo Takagi versus Jay White

-Tomohiro Ishii versus Minoru Suzuki

-Jeff Cobb versus Taichi

-Will Ospreay versus Yujiro Takahashi

September 20 | B Block

-Hiroshi Tanahashi versus Tetsuya Naito

-Zack Sabre Jr. versus EVIL

-Hirooki Goto versus KENTA

-Toru Yano versus SANADA

-Juice Robinson versus YOSHI-HASHI

September 23 | A Block

-Kota Ibushi versus Jay White

-Tomohiro Ishii versus Will Ospreay

-Minoru Suzuki versus Taichi

-Kazuchika Okada versus Yujiro Takahashi

-Jeff Cobb versus Shingo Takagi

September 24 | B Block

-Tetsuya Naito versus Zack Sabre Jr.

-YOSHI-HASHI versus EVIL

-Juice Robinson versus KENTA

-Hiroshi Tanahashi versus Toru Yano

-Hirooki Goto versus SANADA

September 27 | A Block

-Kazuchika Okada vs. Jay White

-Will Ospreay vs. Shingo Takagi

-Kota Ibushi vs. Tomohiro Ishii

-Jeff Cobb vs. Minoru Suzuki

-Taichi vs. Yujiro Takahashi

September 29 | B Block

-Hirooki Goto versus Tetsuya Naito

-Toru Yano versus EVIL

-Hiroshi Tanahashi versus Juice Robinson

-Zack Sabre Jr. versus KENTA

-YOSHI-HASHI versus SANADA

September 30 | A Block

-Tomohiro Ishii versus Shingo Takagi

-Will Ospreay versus Jay White

-Kazuchika Okada versus Taichi

-Kota Ibushi versus Jeff Cobb

-Minoru Suzuki versus Yujiro Takahashi

October 1 | B Block

-Tetsuya Naito versus SANADA

-KENTA versus EVIL

-Hiroshi Tanahashi versus YOSHI-HASHI

-Hirooki Goto versus Zack Sabre Jr.

-Juice Robinson versus Toru Yano

October 5 | A Block

-Kota Ibushi versus Will Ospreay

-Tomohiro Ishii versus Taichi

-Kazuchika Okada versus Minoru Suzuki

-Jeff Cobb versus Jay White

-Shingo Takagi versus Yujiro Takahashi

October 6 | B Block

-Hiroshi Tanahashi versus KENTA

-YOSHI-HASHI versus Tetsuya Naito

-Juice Robinson versus EVIL

-SANADA versus Zack Sabre Jr.

-Hirooki Goto versus Toru Yano

October 7 | A Block

-Kota Ibushi versus Shingo Takagi

-Taichi versus Jay White

-Will Ospreay versus Minoru Suzuki

-Kazuchika Okada versus Jeff Cobb

-Tomohiro Ishii versus Yujiro Takahashi

October 8 | B Block

-Hiroshi Tanahashi versus EVIL

-Juice Robinson versus Tetsuya Naito

-SANADA versus KENTA

-Toru Yano versus Zack Sabre Jr.

-Hirooki Goto versus YOSHI-HASHI

October 10 | A Block

-Kazuchika Okada versus Shingo Takagi

-Kota Ibushi versus Minoru Suzuki

-Will Ospreay versus Taichi

-Jay White versus Yujiro Takahashi

-Tomohiro Ishii versus Jeff Cobb

October 11 | B Block

-Tetsuya Naito versus EVIL

-Hiroshi Tanahashi versus Hirooki Goto

-Juice Robinson versus SANADA

-Toru Yano versus KENTA

-YOSHI-HASHI versus Zack Sabre Jr.

October 13 | A Block

-Kazuchika Okada versus Tomohiro Ishii

-Minoru Suzuki versus Jay White

-Shingo Takagi versus Taichi

-Kota Ibushi versus Yujiro Takahashi

-Will Ospreay versus Jeff Cobb

October 14 | B Block

-Hiroshi Tanahashi versus SANADA

-Hirooki Goto versus EVIL

-Toru Yano versus Tetsuya Naito

-Juice Robinson versus Zack Sabre Jr.

-YOSHI-HASHI versus KENTA

October 16 | A Block

-Shingo Takagi versus Minoru Suzuki

-Tomohiro Ishii versus Jay White

-Kazuchika Okada versus Will Ospreay

-Jeff Cobb versus Yujiro Takahashi

-Kota Ibushi versus Taichi

October 17 | B Block

-SANADA vs. EVIL

-Tetsuya Naito versus KENTA

-Toru Yano versus YOSHI-HASHI

-Juice Robinson versus Hirooki Goto

-Hiroshi Tanahashi versus Zack Sabre Jr.

October 18 | G1 Climax 30 final

A Block winner vs. B Block winner