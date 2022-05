MLW presents a new episode of Fusion tonight on MLW YouTube page and FITE TV at 8pm ET. The show is replayed Saturdays on beIN Sports at 10pm ET.

*Apocalypto Match: Bestia 666 vs. Jacob Fatu.

*Cyclone Match: King Muertes vs. Octagon Jr. vs. El Dragon vs. El Hijo de la Park for the Caribbean Championship.