The producers have been revealed for the matches that aired on this week’s episodes of WWE Raw and SmackDown, according to Fightful Select:

Raw

– Women’s Tag Team Title Match: Shawn Daivari

– Dominik Mysterio vs. The Miz: Shane Helms

– Dolph Ziggler vs. Bron Breakker: Matt Bloom & Shawn Michaels

– Bobby Lashley & Omos promo: Adam Pearce

– Natalya & Shayna Baszler vs. Carmella & Queen Zelina: Kenny Dykstra

– RKBro & Finn Balor vs. The Usos: Jamie Noble

– Edge Promo: Petey Williams & Michael Hayes

– Street Profits vs. Alpha Academy: Abyss

SmackDown

– Ronda Rousey/Charlotte promo: Shawn Daivari

– Xavier Woods vs. Butch: Petey Williams

– Gunther’s debut: Kenny Dykstra

– Happy Talk: Adam Pearce

– Drew McIntyre vs. Sami Zayn: Abyss & Ariya Daivari

– Sasha Banks vs. Liv Morgan: TJ Wilson & Curtis Axel

– Roman Reigns promo: Jason Jordan