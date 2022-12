The following results are from the recent AAAA event that took place on Saturday night from Temple, Arizona, courtesy of CageMatch.net:

La Perrush-K, Mascarita Sagrada & Willie Mack defeat Demus, King Drago & Latigo

Chik Tormenta & Lady Maravilla defeat Lady Shani & Sexy Star

Nueva Generacion Dinamita (El Cuatrero, Forastero & Sanson) defeat Arez, Dave The Clown & Komander

Blue Demon Jr., Cain Velasquez & Pagano defeat Gringo Loco, Sam Adonis & Taurus

El Hijo del Vikingo & Pentagon Jr. defeat Daga & Flip Gordon