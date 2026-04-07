Ring of Honor held a ROH on HonorClub taping at their new home at WJCT Studios in Jacksonville, Florida on Monday, April 6.
The following are complete spoilers:
Serpentico, Anjelica, and The Colons defeated Better Together, Hunter James, and ???
Roppongi Vice & Mark Davis defeated Shane Haste, Bad Dude Tito, and Mikey Nicholls
Lio Rush defeated Alan Angels
Proving Ground match: Athena defeated Zayda Steel
Viva Van defeated Sara Leon
ROH Television title: Nick Wayne defeated Evil Uno to retain
AR Fox defeated Daisuke Sasaki
The IInspiration defeated Becca and Madison X
Pure Rules: Deonna Purrazzo defeated Remi Reade
Billy Gunn, Drago, and Brady Booker defeated local competitors
Big Bill & Bryan Keith defeated local competitors
Maya World defeated Robyn Renegade
Survival of the Fittest qualifier: Trish Adora defeated Hyan
Survival of the Fittest qualifier: Yuka Sakazaki defeated Viva Van
Survival of the Fittest qualifier: Billie Starkz defeated Lacey Lane
Survival of the Fittest qualifier: Persephone defeated Isla Dawn
Action Andretti defeated Nathan Cruz
Christyan XO defeated Frankie B
Konosuke Takeshita defeated Daddy Magic
Proving Ground match: Red Velvet defeated Rachel Ellering
Shane Taylor defeated Mance Warner
Jay Lethal, Lee Johnson, and Blake Christian defeated Aaron Solo, QT Marshall, and Nick Comoroto
Eddie Kingston & Ortiz defeated Shawn Dean & Carlie Bravo
Dante & Darius Martin defeated Soleil & Gringo Loco
Pure rules: Josh Woods defeated BEEF
Tehuti Miles defeated Preston Vance
ROH Pure Championship: Lee Moriarty defeated Marshall Von Erich to retain
Tony Nese & Ariya Daivari defeated Main Man Oro & Kiran Grey
Tommy Billinton & Adam Priest defeated Grizzled Young Veterans
Ace Austin & Juice Robinson defeated The Workhorsemen
Alec Price & Jordan Oliver defeated Griff Garrison & Cole Karter
The Rascalz defeated Johnny TV, Mansoor, and Mason Madden