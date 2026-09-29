Matches were taped for future episodes of ROH On HonorClub at WJCT Studios in Jacksonville, Florida on Monday, January 28, 2025.
Featured below are quick-match spoiler results from the taping.
– AR Fox defeated LJ Cleary
– Mark Davis defeated Ortiz
– Serpentico & The Colons defeated Dante Casanova, Saieve Al Sabah & Chad Skywalker
– Amira Soul defeated Ashley D’Amboise
– Queen Aminata defeated Janai Kai
– Lacey Lane defeated Cassie Lee
– MxM & Johnny TV defeated Aaron Solo, Griff Garrison & Nick Comoroto
– Mina Shirakawa defeated Isla Dawn
– Adam Priest defeated Alex Zayne
– Blake Christian & Lee Johnson defeated Il Cartello Grillo (KayJay Impala & Hayden Seal)
– Hyan defeated Billie Starkz
– Bishop Kaun defeated Alan Angels
– ROH Women’s Pure Champion Deonna Purrazzo defeated Emi Sakura to retain
– ROH Television Champion Action Andretti went to a time-limit draw with ELP
– Proving Ground match: ROH Women’s Champion Athena defeated Sirena Linton
– Matt Sydal defeated Bryan Keith
– Juice Robinson defeated Daddy Magic
– Zayda Steel defeated Xanti Li
– Lio Rush defeated Charles Crowley
– Elijah Drago & Brady Booker defeated Tome Filip & Tyler Shoop
– Scorpio Sky defeated Main Man Oro
– Alec Price, Jordan Oliver & Top Flight defeated Grizzled Young Veterans & The Kingdom
– Premier Athletes & BEEF defeated Nic Nolan, Parker Li & Adrian Alanis
– ROH Pure Champion Lee Moriarty defeated Mance Warner to retain
– The Outrunners & Dalton Castle defeated The Supastarz (Nikki Eight, Tommy Mars & Jimmy Wild)
– Satnam Singh defeated Jacked Jameson
– Robyn Renegade defeated Rachael Ellering
– Trish Adora defeated B3CCA
– Shane Taylor & Tehuti Miles defeated Kiran Grey & Darian Bengston
– The Infantry defeated Isaiah Broner & Ren Jones
– Motor City Machine Guns made an appearance
– Soleil defeated Brandon Cutler
– Dark Order (Evil Uno, Alex Reynolds & Preston Vance) defeated Premier Athletes (Tony Nese, Ariya Daivari & BEEF)
– ROH World Champion Bandido defeated AR Fox to retain