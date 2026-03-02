“The Sunshine State” Era of ROH has arrived!
On Sunday, March 1, 2026, Ring Of Honor held their first taping at their new home of WJCT Studios in Jacksonville, Florida.
Featured below are complete ROH TV taping results:
– Proving Ground match: ROH Women’s World Champion Athena went to a time limit draw with Maya World
– Pure Rules match: Josh Woods defeated Nathan Cruz
– Billy Gunn, Brady Booker & Elijah Drago defeated Cole Carter, Jacked Jameson & Griff Garrison
– Mark Davis defeated Angelico
– Four Leaf Clover four corners match for a random immediate title shot from any promotion: AR Fox defeated Shane Taylor, Daddy Magic, and Lee Johnson
– AEW International Champion Kazuchika Okada defeated AR Fox to retain
– Komander defeated Sidney Akeem
– Top Flight vs. Grizzled Young Veterans (result not known at this time)
– Big Bill & Bryan Keith defeated Darian Bengston and a partner
– “Dynamite Kid” Tommy Billington & Adam Priest defeated The Workhosemen
– ROH Women’s TV Champion Red Velvet defeated Hyan to retain
– Big Bill defeated Logan Cruz
– Mina Shirakawa defeated Zayda Steel
– ROH Women’s Pure Champion Deonna Purrazzo defeated Billie Starkz to retain
– Persephone defeated Sara Leon
– Alec Price & Jordan Oliver defeated Evil Uno & Alex Reynolds
– Scorpio Sky defeated Bryan Keith
– Robyn Renegade defeated Rachael Ellering
– Tehuti Miles defeated Serpentico
– Trish Adora & Christyan XO defeated Kelsey Raegen & Dream Girl Ellie
– Ariya Daivari, Tony Nese & Stori Denali defeated Mark Davidson, Parker Li & Angelica Risk
– Proving Ground match: ROH Six-Man Tag Team Champions Shane Taylor, Shawn Dean & Carlie Bravo defeated QT Marshall, Aaron Solo & Nick Comoroto
– Jay Lethal, Lee Johnson & Blake Christian defeated Supastarz
– Grizzled Young Veterans & Isla Dawn defeated OXP, Rosario Grillo & Valentina Rossi
– Juice Robinson & Austin Gunn defeated MxM Collection
– Sammy Guevara & Beast Mortos defeated Eddie & Orlando Colon
– Lacey Lane defeated Robyn Renegade
– Diamante defeated Hyena Hera
– ROH Pure Champion Lee Moriarty defeated Josh Woods to retain
– ROH Television Champion Nick Wayne defeated Komander to retain
ROH airs every Thursday night at 7/6c on HonorClub.
(H/T to Jay Cob and F4WOnline.com)