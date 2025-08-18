An updated list of convention dates for “The Icon” Sting have been announced.

On Monday, Sting released an updated list of dates for his “Sting 2025 Or Never” tour, which features the final year he will appear in full face paint with the Sting look fans are used to seeing.

Featured below is the updated tour schedule:

* August 22 – FAN EXPO CANADA – TORONTO, ON

* August 30 – WRESTLEVERSE FEST – CHATTANOOGA, TN

* September 13 – HORRORHOUND WEEKEND – CINCINNATI, OH

* September 14 – ARKANSAS COMIC CON – LITTLE ROCK, AR

* September 20 – HOUSTON CELEBRITY COMIC CON – HOUSTON, TX

* September 27 – FANX – SALT LAKE CITY, UT

* October 4 – SCARADISE – TAMPA, FL

* October 11 – COMIC CON SCOTLAND – EDINBURGH, SCOTLAND

* October 25 – WINNIPEG COMIC CON – WINNIPEG, CANADA

* November 1 – WRESTLEVERSE FEST – BATON ROUGE, LA

* November 8 – TWIN CITIES CON – MINNEAPOLIS, MN

* November 9 – RHODE ISLAND COMIC CON – PROVIDENCE, RI

* November 15 – BIG EVENT NY – BRENTWOOD, NY

* November 22 – CARD & COLLECTIBLE CONVENTION – SANTA CLARA, CA

* November 29 – WRESTLECADE – WINSTON-SALEM, NC

* December20 – WRESTLEVERSE FEST – PITTSBURGH, PA