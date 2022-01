WWE Day 1 takes place tonight in Atlanta, Georgia at the State Farm Arena.

Here are the latest betting odds for the show, courtesy of BetOnline:

Edge (-250) vs The Miz (+200)

Big E (-165) vs Seth Rollins (+350) vs Bobby Lashley (+350) vs Kevin Owens (+450)

Becky Lynch (-500) vs Liv Morgan (+300)

The Usos (-230) vs The New Day (+170)

Roman Reigns (-215) vs Brock Lesnar (+150)