WWE Hell in a Cell takes place tonight in Tampa, Florida at Yuengling Center.

Here are the latest betting odds for the show, courtesy of BetOnline:

WWE Title Match: Bobby Lashley (c) vs Drew McIntyre

Bobby Lashley -400

Drew McIntyre +250

Raw Women’s Title Match: Rhea Ripley (c) vs Charlotte Flair

Rhea Ripley -250

Charlotte Flair +175

SmackDown Women’s Title Match: Bianca Belair (c) vs Bayley

Bianca Belair -2500

Bayley +750

Alexa Bliss vs Shayna Baszler

Alexa Bliss -1000

Shayna Baszler +525

Cesaro vs Seth Rollins

Cesaro -200

Seth Rollins +150

Kevin Owens vs. Sami Zayn

Kevin Owens -300

Sami Zayn +200