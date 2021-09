You can check out this week’s edition of AEW Dark below. As a reminder, here’s the card:

-PAC versus Matt Sydal

-QT Marshall versus Evil Uno

-Kris Statlander versus Selene Gray

-The Blade versus Sierra

-Serpentico versus Frankie Kazarian

-Leyla Hirsch versus Blair Onyx

-Joey Janela versus Robert Anthony

-Tay Conti versus Heather Reckless

-Men of the Year versus GPA/Mat Fitchett

-2.0 versus Jason Hotch/Travist Titan

-Emi Sakura versus Laynie Luck