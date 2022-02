You can check out this week’s edition of AEW Dark below. As a reminder, here’s the card:

* Julia Hart vs. Kelsey Heather

* Anna Jay vs. Kaci Lennox

* Mercedes Martinez vs. Queen Aminata

* Wheeler Yuta vs. Aaron Solow

* Lee Moriarty vs. Anthony Henry

* Powerhouse Hobbs vs. Gus de la Vega

* Anthony Ogogo vs. Tony Vincita

* Fuego Del Sol vs. Serpentico

* The Gunn Club (Austin, Colten) vs. Arian Alanis and Liam Gray