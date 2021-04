You can check out this week’s edition of AEW Dark below. As a reminder, here’s the card:

– Dark Order (Evil Uno & Stu Grayson) vs. Vary Morales & Spencer Slade

– Matt Sydal vs. Luther

– Aaron Solow vs. Fuego Del Sol

– Dark Order (5 & 10) vs. Kit Sackett & Hayden Backlund

– Nyla Rose vs. Leila Grey

– SCU (Frankie Kazarian & Christopher Daniels) vs. Jay Lyon & Midas Black

– Ryan Nemeth vs. Alex Reynolds

– Britt Baker vs. Shawna Reed

– Madi Wrenkowski vs. KiLynn King

– Varsity Blondes (Griff Garrison & Brian Pillman Jr) vs. Prince Kai & Will Allday

– Matt Hardy vs. Ken Broadway

– Gunn Club (Austin, Colten, & Billy Gunn) vs. Andrew Palace, Stone Rockwell, & Mike Magnum

– Red Velvet & Big Swole vs. Amber Nova & Queen Aminata

– Lance Archer vs. Cole Karter

– Team Taz (Brian Cage & Ricky Starks) vs. Carlie Bravo & Dean Alexander

– Colt Cabana vs. Jake Manning