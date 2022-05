You can check out this week’s edition of AEW Dark below. As a reminder, here’s the card:

Roppongi Vice vs. The Wingmen

Robyn Renegade vs. Vicky Dreamboat

Sonny Kiss vs. Carlie Bravo

Lee Moriarty vs. Alan “5” Angels

Leva Bates vs. Kiah Dream

“Daddy Magic” Matt Menard & “Cool Hand” Angelo Parker vs. Eli Isom & Tug Cooper

Anthony Ogogo vs. Trenton Storm

A.Q.A vs. Brittany Jade

Kris Statlander vs. Avery Breaux