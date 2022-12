You can check out this week’s edition of AEW Dark below. As a reminder, here’s the card:

* Dante Casanova vs. Angelico

* The Work Horsemen vs. The Hughes Brothers

* Mafiosa vs. Diamante

* Billie Starkz vs. Red Velvet

* AR Fox vs. Slim J

* Evil Uno vs. Blake Li

* Lucky Ali vs. Fuego del Sol

* Iron Savages vs. Brandon Bullock & Jameson Ryan

* Matt Menard vs. Brock Anderson