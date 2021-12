You can check out this week’s edition of AEW Dark: Elevation below. As a reminder, here’s the card:

– The Dark Order (Alex Reynolds, John Silver & Ten) vs. Fodder, JR Miller, & Brandon Scott

– Thunder Rosa vs. Dani Mo

– Anthony Ogogo vs. Duncan Mitchell

– The Inner Circle (Ortiz & Santana) vs. Movie Myk & Alexander Moss

– Shawn Spears vs. Lee Moriarty

– The Gunn Club (Austin Gunn, Billy Gunn & Colten Gunn) vs. The Dark Order (Alan Angels, Evil Uno & Stu Grayson)

– TayJay (Anna Jay & Tay Conti) vs. Diamante & Emi Sakura

– Matt Hardy vs. Darius Lockhart