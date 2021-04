You can check out this week’s edition of AEW Dark: Elevation below. As a reminder, here’s the card:

Kenny Omega, Michael Nakazawa, & Konosuke Takeshita vs. Danny Limelight, Matt Sydal, & Mike Sydal

Chuck Taylor & Trent vs. Kit Sackett & Hayden Backlund

Scorpio Sky & Ethan Page vs. Dean Alexander & Carlie Bravo

Austin Gunn vs. Aaron Solow

Leyla Hirsch & Ryo Mizunami vs. Nyla Rose & Madi Wrenkowski

Jungle Boy & Luchasaurus vs. Midas Black & Jay Lyon

Orange Cassidy vs. Prince Kai

Thunder Rosa vs. Shawna Reed

Abadon vs. Skye Blue

Britt Baker vs. Tesha Price

Mike Magnum & Stone Rockwell vs. Brian Cage & Ricky Starks

Private Party vs. Colt Cabana & Alex Reynolds

Hangman Page vs. Spencer Slade