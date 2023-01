You can check out this week’s edition of AEW Dark: Elevation below. As a reminder, here’s the card:

ROH World Championship: Claudio Castagnoli (c) vs. Josh Woods

Athena vs. Viva Van

Bandido vs. Christopher Daniels

Best Friends (Trent Beretta & Chuck Taylor) (w/ Danhausen) vs. Spanish Announce Project (Luther & Serpentico) (w/ Angelico)

The Kingdom (Matt Taven & Mike Bennett) vs. The Bollywood Boyz (Gurv Sihra & Harv Sihra)

Marina Shafir & Nyla Rose (w/ Vickie Guerrero) vs. Amira & Danika Della Rogue

Matt Hardy & Isiah Kassidy will be in action

Eddie Kingdon & Ortiz vs. Ricky Gibson & Eddie Pearl

House Of Black (Malakai Black, Brody King, & Buddy Matthews) vs. Peter Avalon, Ryan Nemeth, & Ari Daivari

Brian Cage vs. Schaff

Powerhouse Hobbs vs. Vinny Pacifico