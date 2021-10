Below are results from Sunday’s WWE house show from Bakersfield, CA at the Mechanics Bank Arena, courtesy of DiscussPW.com:

Karrion Kross def John Morrison

Damien Priest & Kevin Owens def Happy Corbin & Madcap Moss

Women’s Tag Team Championship Match: Nikki A.S.H. & Rhea Ripley (c) def Natalya & Tamina

Raw Tag Team Championship Match: “RK-Bro” Randy Orton & Riddle (c) def AJ Styles & Omos

Big E def Seth Rollins

Shinsuke Nakamura & Rick Boogs def Humberto Carrillo & Angel Garza

SmackDown Women’s Championship Match: Becky Lynch (c) def Bianca Belair

Six Man Tag Team Match: “The Bloodline” Roman Reigns & The Usos def The Street Profits & Finn Balor