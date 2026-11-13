WWE held a live event on Thursday in Fort Myers, Florida.

Featured below, courtesy of David Roberson of Wrestling Bodyslam and his live correspondents, are complete WWE Fort Myers results from November 12, 2026.

WWE FORT MYERS RESULTS 11/12/2026

Kevin Owens def. Johnny Gargano

WWE Tag Team Championships: MFTs (Tama Tonga & Talla Tonga) (c) def. Bakusai (Shinsuke Nakamura & Kyoki), War Raiders (Erik & Ivar), and Fraxiom (Nathan Frazer & Axiom)

CM Punk & Danhausen def. Judgment Day (JD McDonagh & Dominik Mysterio)

946 (Brono Nima, Lucien Price, Carmelo Hayes, & Cruz Montana) def. Bloodline (Jimmy Uso, Jey Uso, Jacob Fatu, & Solo Sikoa)

WWE United States Championship: Trick Williams (c) def. Damian Priest

Charlotte Flair, Alexa Bliss, & Tatum Paxley def. Fatal Influence (Lainey Reid, Jacy Jayne, & Fallon Henley)

Street Fight: Finn Balor def. Gunther

Undisputed WWE Championship: Sami Zayn (c) def. Cody Rhodes