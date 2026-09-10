WWE held a show on Wednesday at the Arena Guadalajara in Guadalajara, Mexico.

Featured below, courtesy of David Roberson of Wrestling Bodyslam and his live correspondents, are complete WWE Guadalajara results from September 9, 2026.

WWE GUADALAJARA RESULTS 9/9/2026

1. AAA Cruiserweight Championship: Champion Rey Fenix defeats Psycho Clown

2. Kevin Owens (with Danhausen) defeats Kit Wilson

3. WWE Tag Team Championship: Champions MFT: Tama and Talla Tonga defeat The War Raiders / R Truth and Damian Priest / Hijo de Dr Wagner Jr and Galeno Del Mal

4. Street Fight: Cody Rhodes defeats Randy Orton

5. Charlotte Flair / Tatum Paxley / La Catalina defeat Fatal Influence: WWE US Champion (Women) Jacy Jayne / WWE Tag Team Champions (Women) Fallon Henley and Lainey Reid

6. Main Event: WWE Championship: Championship CM Punk defeats GUNTHER and Kevin Owens