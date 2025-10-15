WWE ran the Rod Laver Arena in Melbourne, Australia on October 15, 2025 for a WWE Supershow non-televised live event.
Featured below, courtesy of David Roberson of Wrestling Bodyslam, are complete results.
WWE SUPERSHOW MELBOURNE RESULTS 10/15/25* Penta defeats Kofi Kingston
* AJ Styles defeats El Grande Americano
* Rhea Ripley and Iyo Sky defeat The Kabuki Warriors: Asuka and Kairi Sane: Ripley pins Sane
* WWE Women’s US Title: Champion Giulia defeats Lyra Valkyria and Bayley: Giulia pins Bayley
* Shinsuke Nakamura and Jey Uso defeat Bron Breakker and Bronson Reed: Uso pins Breakker
* Rusev defeats War Raider Ivar. Post-match, Rusev asks for another opponent
* LA Knight defeats Rusev
* WWE Women’s World Title: Champion Stephanie Vaquer defeats Roxanne Perez (with Raquel Rodriguez)